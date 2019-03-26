Теннисистка Свитолина взяла паузу из-за проблем со здоровьем

По словам спортсменки, она выступала на предыдущих турнирах с постоянной болью в колене.

“Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья. Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку”, — говорится в сообщении Свитолиной.

Напомним, что на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс украинка дошла до полуфинала, а на соревнованиях в Майами вылетела в первом круге.