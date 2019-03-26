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Тенісистка Світоліна взяла паузу через проблеми зі здоров'ям

Київ • УНН

 • 7955 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна прокоментувала виступи на турнірах в Маямі та Індіан-Веллсі, повідомляє УНН з посиланням на сторінку спортсменки у Facebook.

Тенісистка Світоліна взяла паузу через проблеми зі здоров'ям

За словами спортсменки, вона виступала на попередніх турнірах із постійним болем у коліні.

“Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров’я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку”, — йдеться у повідомленні Світоліної.

Нагадаємо, що на турнірі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллс українка дійшла до півфіналу, а на змаганнях у Маямі вилетіла у першому колі.

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