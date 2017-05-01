Теннисистка Н.Киченок победила в парном разряде турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Представительница Украины Надежда Киченок стала победительницей турнира WTA "TEB BNP Paribas Istanbul Cup" в парном разряде, проходившем в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В финале словенско-украинская пара Якупович / Киченок обыграла американо-бельгийский дуэт Меличар / Мертенс (4 сеяные) - 7: 6, 6: 2.
Таки образом для Н.Киченок данный трофей стал третьим парным WTA в профессиональной карьере.
Примечательно, что два года назад одиночный и парный титулы в Стамбуле достались также украинкам. Тогда одиночный выиграла Леся Цуренко, парный - Элина Свитолина (вместе с Дарьей Гавриловой из Австралии).
Отметим, что в текущем сезоне Н.Киченок вместе с сестрой Людмилой уже выиграла титул на турнире ITF с призовым фондом в 60 000 долларов в Шэньчжэне, а также сыграла в финале 60-тысячника в Чжухае.
Напомним, что ранее Элина Свитолина получила третий трофей в сезоне, став победительницей соревнований в Стамбуле в одиночном разряде.