Тенісистка Н.Кіченок перемогла у парному розряді турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Представниця України Надія Кіченок стала переможницею турніру WTA “TEB BNP Paribas Istanbul Cup” у парному розряді, що проходив у Стамбулі, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У фіналі словенсько-українська пара Якупович/Кіченок обіграла американсько-бельгійський дует Мелічар/Мертенс (4 сіяні) — 7:6, 6:2.
Таки чином для Н.Кіченок даний трофей став третім парним WTA у професійній кар’єрі.
Примітно, що два роки назад одиночний і парний титули в Стамбулі дісталися також українкам. Тоді одиночний виграла Леся Цуренко, парний — Еліна Світоліна (разом з Дариною Гавриловою з Австралії).
Відзначимо, що у поточному сезоні Н.Кіченок разом із сестрою Людмилою вже виграла титул на турнірі ITF з призовим фондом в 60 тисяч доларів в Шеньчжені, а також зіграла у фіналі 60-тисячника в Чжухаї.
Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна здобула третій трофей у сезоні, ставши переможницею змагань у Стамбулі в одиночному розряді.