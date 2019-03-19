Теннисистка Козлова выиграла стартовую игру на турнире "Премьер" в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Майами стартовала борьба в квалификационном теннисном турнире категории "WTA Premier Mandatory" с призовым фондом около 9 млн. долл., сообщает УНН.
Несмотря на провальный первый сет в противостоянии с 95 ракеткой мира китаянкой Чжу Линь, наша Екатерина Козлова сумела выиграть следующие два — 0:6, 6:4, 6:2.
Теперь в финале квалификации уроженка Николаева встретится с победительницей матча Лара Аррубаррена-Весино (Испания) — Моника Никулеску (Румыния).
Отметим, что с основной сетки соревнований в Майами стартует Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.