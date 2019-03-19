Тенісистка Козлова виграла стартову гру на турнірі "Прем'єр" в Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Маямі стартувала боротьба в кваліфікаційному тенісному турнірі категорії “WTA Premier Mandatory” з призовим фондом близько 9 млн. дол., повідомляє УНН.
Попри провальний перший сет у протистоянні із 95 ракеткою світу китаянкою Чжу Лінь, наша Катерина Козлова зуміла виграти наступні два — 0:6, 6:4, 6:2.
Тепер у фіналі кваліфікації уродженка Миколаєва зустрінеться з переможницею матчу Лара Аррубаррена-Весіно (Іспанія) — Моніка Нікулеску (Румунія).
Відзначимо, що з основної сітки змагань в Маямі стартуватиме Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.