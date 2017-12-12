Теннисистка Козлова пробилась во второй круг турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла во второй раунд крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000 долларов "Al Habtoor Tennis Challenge", который проходит в Дубае, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче уроженка Николаева, посеянная под четвертым номером, за 2 часа 32 минуты обыграла Сабину Шарипову из Узбекистана - 2: 6, 7: 5, 7: 6 (2).
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В третьей партии представительница Узбекистана подавала на матч при счете 6: 5, но украинка сумела отыграться и довести матч до победы.
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Добавим, что в следующем круге Козлову ожидает противостояние с болгарской 144-й ракеткой мира Викторией Томовой.