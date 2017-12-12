Тенісистка Козлова пробилася до другого кола турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до другого раунду великого турніру ITF з призовим фондом 100 тисяч доларів "Al Habtoor Tennis Challenge", що проходить в Дубаї, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі уродженка Миколаєва, посіяна під четвертим номером, за 2 години 32 хвилини обіграла Сабіну Шаріпову з Узбекистану – 2:6, 7:5, 7:6 (2).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції
У третій партії представниця Узбекистану подавала на матч за рахунку 6:5, але українка зуміла відігратися і довести матч до перемоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долгополов закінчив сезон у топ-40 рейтингу АТР
Додамо, що у наступному колі на Козлову очікує протистояння з болгарською 144-ю ракеткою світу Вікторією Томовою.