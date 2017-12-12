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Тенісистка Козлова пробилася до другого кола турніру в Дубаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до другого раунду великого турніру ITF з призовим фондом 100 тисяч доларів "Al Habtoor Tennis Challenge", що проходить в Дубаї, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У стартовому матчі уродженка Миколаєва, посіяна під четвертим номером, за 2 години 32 хвилини обіграла Сабіну Шаріпову з Узбекистану – 2:6, 7:5, 7:6 (2).

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У третій партії представниця Узбекистану подавала на матч за рахунку 6:5, але українка зуміла відігратися і довести матч до перемоги.

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Додамо, що у наступному колі на Козлову очікує протистояння з болгарською 144-ю ракеткою світу Вікторією Томовою.

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