Теннисистка Костюк одержала разгромную победу на старте турнира в Палермо
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации турнира WTA International "Palermo Ladies Open", который проходит в Палермо (Италия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В первом круге киевлянка разгромила чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель - 6:1, 6:2. Соперницей киевлянки должна была стать болгарская теннисистка Виктория Тома, но у нее подтвердился коронавирус по прибытии на турнир.
Сказано, что следующей соперницей украинки станет россиянка Людмила Самсонова, посеянная под пятым номером.
Стоит отметить, что другая представительница Украины Леся Цуренко из-за травмы снялась с соревнований.