Тенісистка Костюк здобула розгромну перемогу на старті турніру в Палермо

У першому колі киянка розгромила чилійську тенісистку Даніелу Сегель – 6:1, 6:2. Суперницею киянки повинна була стати болгарська тенісистка Вікторія Томова, але у неї підтвердився коронавірус після прибуття на турнір.

Сказано, що наступною суперницею українки стане росіянка Людмила Самсонова, посіяна під п'ятим номером.

Варто відзначити, що інша представниця України Леся Цуренко через травму знялася зі змагань.