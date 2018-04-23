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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась в основу турнира WTA Premier

Киев • УНН

 • 10612 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA Premier благодаря победе в квалификационных соревнованиях в Штутгарте, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась в основу турнира WTA Premier

В финале квалификации турнира WTA Premier с призовым фондом 816 тыс. долл. - "Porsche Tennis Grand Prix" в Штутгарте, 15-летняя киевлянка выиграла третий матч. На этот раз была обыграна 35-я ракетка мира француженка Ализе Корне, посеянная под первым номером - 4: 6, 6: 2, 6: 3.

Поединок длился 1 час 59 минут. Корне вела 6:4, 2:1 с брейком, после чего украинка выиграла подряд 9 геймов. В решающем сете Костюк повела 4:0, но Корне сыграла один брейк и была близка к тому, чтобы сыграть второй, но киевлянка сумела отыграть 3 брейкпойнта подряд. Юная теннисистка успешно подала на матч при счете 5:3, реализовав третий матчбол.

Отметим, что в стартовом матче основы "Porsche Tennis Grand Prix" наша теннисистка сыграет либо против соперницы из квалификации, или 25-й ракетки мира - испанки Карлы Суарес Наварро, или владелицы "wild card" Антонии Лоттнер из Германии (WTA 155).

Добавим также, в 2018-м году киевлянка Костюк ранее оформила две победы над соперницами из топ-35: Шуай Пэн (WTA 27) и Дарьей Гавриловой в Кубке Федерации (26).

Украинские Национальные Новости

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