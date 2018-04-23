Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі пробилася в основу турніру WTA Premier
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру WTA Premier завдяки перемозі в кваліфікаційних змаганнях у Штутгарті, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі кваліфікації турніру WTA Premier з призовим фондом 816 тис. дол. – "Porsche Tennis Grand Prix" у Штутгарті, 15-річна киянка виграла третій матч. На цей раз була обіграна 35-та ракетка світу француженку Алізе Корне, посіяна під першим номером – 4:6, 6:2, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин. Корне вела 6:4, 2:1 з брейком, після чого українка виграла поспіль 9 геймів. У вирішальному сеті Костюк повела 4:0, але Корне відіграла один брейк і була близька до того, щоб відіграти другий, але киянка зуміла відіграти 3 брейкпойнта поспіль. Юна тенісистка успішно подала на матч за рахунку 5:3, реалізувавши третій матчбол.
Відзначимо, що у стартовому матчі основи "Porsche Tennis Grand Prix" наша тенісистка зіграє або проти суперниці з кваліфікації, або 25-ї ракетки світу - іспанки Карли Суарес Наварро, або власниці "wild card" Антонії Лоттнер з Німеччини (WTA 155).
Додамо також, у 2018-му році киянка Костюк раніше оформила дві перемоги над суперницями з топ-35: Шуай Пен (WTA 27) і Дар'єю Гавриловою в Кубку Федерації (26).