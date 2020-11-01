Теннисистка Костюк вышла в финал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Восемнадцатилетняя киевлянка Марта Костюк вышла в финал на теннисном турнире ITF W80 в Тайлере (США), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Ее полуфинальная соперница Кэтрин Беллис из-за проблем со здоровьем отказалась от матча, поэтому наша соотечественница попала в титульный раунд без борьбы.
Примечательно, что в минувшее воскресенье Марта встречалась с Кэтрин на стадии финала турнира такой же категории. Тогда Костюк не смогла завершить противостояние из-за судороги и снялась в самом начале третьего сета.
Добавим, в финальном противостоянии Костюк будет противостоять 112-я ракетка мира Энн Ли, которая представляет США.