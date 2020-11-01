Тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру в США

Її півфінальна суперниця Кетрін Белліс через проблеми зі здоров’ям відмовилася від матчу, тож наша співвітчизниця потрапила у титульний раунд без боротьби.

Примітно, що минулої неділі Марта зустрічалася з Кетрін на стадії фіналу турніру такої ж категорії. Тоді Костюк не змогла завершити протистояння через судоми й знялася на самому початку третього сету.

Додамо, у фінальному протистоянні Костюк протистоятиме 112-а ракетка світу Енн Лі, яка представляє США.