Тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вісімнадцятирічна киянка Марта Костюк вийшла у фінал на тенісному турнірі ITF W80 у Тайлері (США), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Її півфінальна суперниця Кетрін Белліс через проблеми зі здоров’ям відмовилася від матчу, тож наша співвітчизниця потрапила у титульний раунд без боротьби.
Примітно, що минулої неділі Марта зустрічалася з Кетрін на стадії фіналу турніру такої ж категорії. Тоді Костюк не змогла завершити протистояння через судоми й знялася на самому початку третього сету.
Додамо, у фінальному протистоянні Костюк протистоятиме 112-а ракетка світу Енн Лі, яка представляє США.