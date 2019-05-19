Теннисистка Костюк пробилась в основную сетку соревнований WTA в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк прошла квалификационный барьер на турнире WTA International, который проходит во французском Страсбурге, сообщает УНН.
В финале отборочного раунда 16-летняя киевлянка вышла победительницей из противостояния с 20-летней румынской теннисисткой Жаклин-Адина Кристиан, посеянной под 10 номером - 6:1, 6:2.
Первой оппоненткой Костюк по основе (призовой фонд составляет 250 тыс. долл.) станет 24-летняя бельгийка Мари Бенуа, которая занимает 269 строчку в мировой генерации. Она, как и Костюк пробилась в основу через квалификацию.
Добавим, что другая украинка Валерия Страховая потерпела поражение от 2-й сеяной Лары Зигемунд из Германии в финале квалификации - 6:1, 1:6, 0:6.
Напомним, теннисистки Костюк и Страховая вышли в финал квалификации турнира WTA в Страсбурге.