Тенісистка Костюк пробилася до основної сітки змагань WTA в Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк пройшла кваліфікаційний бар'єр на турнірі WTA International, що триває в французькому Страсбурзі, повідомляє УНН.
У фіналі відбіркового раунду 16-річна киянка вийшла переможницею із протистояння з 20-річною румунською тенісисткою Жаклін-Адіна Крістіан, посіяну під 10 номером – 6:1, 6:2.
Першою опоненткою Костюк по основі (призовий фонд складає 250 тис. дол.) стане 24-річна бельгійка Марі Бенуа, яка займає 269 рядок у світовій генерації. Вона, як і Костюк пробилася до основи через кваліфікацію.
Додамо, що інша українка Валерія Страхова зазнала поразки від 2-ї сіяної Лари Зігемунд з Німеччини у фіналі кваліфікації – 6:1, 1:6, 0:6.
Нагадаємо, тенісистки Костюк та Страхова вийшли у фінал кваліфікації турніру WTA у Страсбурзі.