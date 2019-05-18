Тенісистки Костюк та Страхова вийшли у фінал кваліфікації турніру WTA у Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Українські тенісистки успішно пройшли бар'єр першого раунду кваліфікації турніру WTA International з призовим фондом 250 000 дол. – "Internationaux de Strasbourg", що стартував в Страсбурзі (Франція), інформує УНН.
Марта Костюк, яка вчора програла в чвертьфіналі 60-тисячнику ITF, сьогодні стартувала в кваліфікації турніру WTA в Страсбурзі. В першому колі киянка взяла гору над п’ятою сіяною китаянкою Шуйю Ма – 7:5, 6:2.
Також перший раунд кваліфікації Страсбурга подолала Валерія Страхова, яка лише за 53 хвилини впоралася з американкою Джеймі Льоб (9 сіяна) – 6:1, 6:1.
Відзначимо, що у фіналі кваліфікації Страхова зійдеться із 2-ю сіяною Лаурою Зігемунд (105 ракетка світу), а Костюк із Жаклін Крістіан з Румунії (10).
Додамо також, з основи одразу стартуватиме одеситка Даяна Ястремська.