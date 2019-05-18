Теннисистки Костюк и Страхова вышли в финал квалификации турнира WTA в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Украинские теннисистки успешно прошли барьер первого раунда квалификации турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс. долл. - "Internationaux de Strasbourg", стартовавшего в Страсбурге (Франция), информирует УНН.
Марта Костюк, которая вчера проиграла в четвертьфинале 60-тысячнике ITF, сегодня стартовала в квалификации турнира WTA в Страсбурге. В первом круге киевлянка взяла верх над пятой сеяной китаянкой Шуйю Ма - 7:5, 6:2.
Также первый раунд квалификации Страсбурга преодолела Валерия Страхова, которая всего за 53 минуты справилась с американкой Джейми Леб (9 сеяная) - 6:1, 6:1.
Отметим, что в финале квалификации Страхова сойдется с 2-й сеяной Лаурой Зигемунд (105 ракетка мира), а Костюк с Жаклин Кристиан из Румынии (10).
Добавим также, из основы сразу будет стартовать одесситка Даяна Ястремская.