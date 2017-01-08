Теннисистка Бондаренко пробилась в финал квалификации турнира в Сиднее
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вошла в финальный раунд квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт Аpiainternational.
В матче второго раунда киевлянка, посеянная под 5 номером, за 1 час и 47 минут переиграла Мирьяна Лючич-Барони из Хорватии - 3: 6, 6: 3, 6: 3.
Отметим, что за место в основной сетке Бондаренко поспорит с Наоми Броада из Великобритании.
Добавим, что украинский теннисист Илья Марченко не смог преодолеть квалификацию мужского турнира в Сиднее, уступив Кристоферу О'Коннелл 3: 6, 3: 6.