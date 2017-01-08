Тенісистка К.Бондаренко пробилася у фінал кваліфікації турніру в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко увійшла до фінального раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier у Сіднеї (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на сайт Аpiainternational.
У матчі другого раунду киянка, посіяна під 5 номером, за 1 годину та 47 хвилин переграла Мірьяну Лючич-Бароні з Хорватії — 3:6, 6:3, 6:3.
Відзначимо, що за місце в основній сітці К.Бондаренко посперечається із Наомі Броаді з Великобританії.
Додамо, що український тенісист Ілля Марченко не зміг подолати кваліфікацію чоловічого турніру в Сіднеї, поступившись Крістоферу О’Коннеллу 3:6, 3:6.