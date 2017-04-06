Теннисистка Е.Бондаренко уступила во втором круге соревнований в Чарльстоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не смогла выйти в третий раунд турнира WTA Premier “Volvo Car Open” в Чарльстоне (США), информирует УНН со ссылкой Теннисный портал Украины.
В матче второго круга, который продолжался 1:00 и 35 минут, киевлянка уступила седьмой ракетке турнира Бертенс из Нидерландов (21 номер мирового рейтинга) — 2: 6, 5: 7.
Примечательно, что во второй партии украинка вела 3: 0, но не смогла развить успех.
Как сообщал УНН, в первом круге наша соотечественница выбила из соревнований участницу из России Евгению Родину.