Теннисистка Е.Бондаренко уступила во втором круге соревнований в Чарльстоне

В матче второго круга, который продолжался 1:00 и 35 минут, киевлянка уступила седьмой ракетке турнира Бертенс из Нидерландов (21 номер мирового рейтинга) — 2: 6, 5: 7.

Примечательно, что во второй партии украинка вела 3: 0, но не смогла развить успех.

Как сообщал УНН, в первом круге наша соотечественница выбила из соревнований участницу из России Евгению Родину.