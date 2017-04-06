Тенісистка К.Бондаренко поступилася у другому колі змагань в Чарльстоні

У матчі другого кола, котрий тривав 1 годину та 35 хвилин, киянка поступилася сьомій ракетці турніру Кікі Бертенс з Нідерландів (21 номер світового рейтингу) — 2:6, 5:7.

Примітно, що у другій партії українка вела 3:0, але не змогла розвинути успіх.

Як повідомляв УНН, у першому колі наша співвітчизниця вибила зі змагань учасницю із Росії Євгенію Родіну.