Теннисистка Бондаренко сделала рывок в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Четыре украинские теннисистки вышли в топ-100 обновленного рейтинга WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Благодаря выходу в финал теннисного турнира в США киевлянка Екатерина Бондаренко (там уступила итальянке Саре Эррани) поднялась сразу на 10 мест и теперь занимает 74-ю строчку с 825 баллами.
Первые три ракетки Украины сохранили свои прежние позиции — Элина Свитолина 4-, Леся Цуренко 40-я, Екатерина Бондаренко 62-я.
Повторила свой личный рекорд 17-летняя Даяна Ястремская — 164-ю строчку. Впервые подняться на это место украинка смогла в октябре прошлого года.
Отметим, что итальянка Эррани сделала наибольший прогресс в сотни +32 ступени — 93-я.