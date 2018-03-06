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Тенісистка Бондаренко зробила ривок у рейтингу WTA

Тенісистка Бондаренко зробила ривок у рейтингу WTA

Київ • УНН

 • 15070 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Чотири українські тенісистки потрапили до топ-100 оновленого рейтингу WTA, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Завдяки виходу до фіналу тенісного турніру в США киянка Катерина Бондаренко (там поступилася італійці Сарі Еррані) піднялася одразу на 10 місць і тепер займає 74-й рядок з 825 балами.

Перші три ракетки України зберегли свої попередні позиції — Еліна Світоліна 4-та, Леся Цуренко 40-ва, Катерина Бондаренко 62-га.

Повторила свій особистий рекорд 17-річна Даяна Ястремська — 164-й рядок. Вперше піднятися на це місце українка змогла в жовтні минулого року.

Зазначимо, що італійка Еррані зробила найбільший прогрес в сотні +32 сходинки — 93-тя.

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