Теннисист Новак Джокович купил 80% акций датской биотехнологической компании, которая разрабатывает COVID-лечение

Детали

Генеральный директор QuantBioRes Иван Лонкаревич, сообщил, что инвестиции были сделаны еще в июне 2020 года, но отказался назвать их сумму.

По словам Лонкаревича, QuantBioRes имеет около 11 исследователей, работающих в Дании, Австралии и Словении, над лечением, а не над вакциной.

Компания разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека, и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом, добавил он.

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4 января Джокович сообщил, что получил медицинский отвод от вакцинации для участия в Australian Open (первый год турнира "Большого шлема" пройдет с 17 по 30 января).

Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech) или подтвержденное медицинское исключение.

Первую ракетку мира изолировали в аэропорту после перелета и приземления в Мельбурне 6 января.

Сторона Джоковича опротестовала решение пограничной службы. Федеральный суд Австралии днем 6 января принял иск и разрешил теннисисту остаться в Мельбурне до понедельника. Новое заседание было назначено на утро 10 января, а депортация девятикратного и действующего чемпиона Australian Open отложена.

Днем в понедельник, 10 января, судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора.

14 января министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил, что виза первой ракетки мира аннулирована.

15 января Джокович был задержан полицией Австралии перед заседанием Федерального суда по делу о депортации.

16 января начались финальные слушания по делу Новака Джоковича. Федеральный суд Австралии принял решение депортировать первую ракетку мира. Апелляция теннисиста после заседания окончательно отклонена. Федеральный суд поддержал ранее принятое решение министра иммиграции и культурного разнообразия Австралии Алекса Хоука о повторном аннулировании визы спортсмена.