Тенісист Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії, яка розробляє COVID-лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Чемпіон світу з тенісу Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка прагне розробити ліки для боротьби з COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.
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Генеральний директор QuantBioRes Іван Лонкаревич, повідомив, що інвестиції було зроблено ще у червні 2020 року, але відмовився назвати їхню суму.
За словами Лонкаревича, QuantBioRes має близько 11 дослідників, що працюють у Данії, Австралії та Словенії, над лікуванням, а не над вакциною.
Компанія розробляє пептид, який перешкоджає зараженню коронавірусом клітин людини, і розраховує розпочати клінічні випробування у Великій Британії цього літа, додав він.
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4 січня Джокович повідомив, що отримав медичний відвід від вакцинації для участі в Australian Open (перший рік турніру "Великого шолома" пройде з 17 по 30 січня).
Для поїздки в Австралію всім іноземцям необхідне щеплення вакциною із затвердженого списку (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China та Bharat Biotech) або підтверджений медичний виняток.
Першу ракетку світу ізолювали в аеропорту після перельоту та приземлення у Мельбурні 6 січня.
Сторона Джоковича опротестувала рішення прикордонної служби. Федеральний суд Австралії вдень 6 січня ухвалив позов і дозволив тенісистові залишитися в Мельбурні до понеділка. Нове засідання було призначене на ранок 10 січня, а депортацію дев'ятиразового та чинного чемпіона Australian Open відкладено.
Вдень у понеділок, 10 січня, суддя Ентоні Келлі задовольнив апеляцію Джоковича та ухвалив звільнити його з імміграційного ізолятора.
14 січня міністр з імміграції Австралії Алекс Хоук оголосив, що візу першої ракетки світу анульовано.
15 січня Джоковича було затримано поліцією Австралії перед засіданням Федерального суду у справі про депортацію.
16 січня розпочалися фінальні слухання у справі Новака Джоковича. Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати першу ракетку світу. Апеляція тенісиста після засідання остаточно відхилена. Федеральний суд підтримав раніше прийняте рішення міністра імміграції та культурного різноманіття Австралії Алекса Хоука про повторне анулювання візи спортсмена.