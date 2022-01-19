Тенісист Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії, яка розробляє COVID-лікування

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 34359 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 105264 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 173160 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 169090 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 193926 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 188216 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146575 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151545 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172316 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182561 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 139149 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 117470 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 154447 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 91426 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 48661 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 439223 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 293470 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 357942 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 471285 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 717379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 91426 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 154447 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119444 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 155081 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178709 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Тенісист Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії, яка розробляє COVID-лікування

Тенісист Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії, яка розробляє COVID-лікування

Київ • УНН

 • 20822 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Чемпіон світу з тенісу Новак Джокович купив 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка прагне розробити ліки для боротьби з COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Генеральний директор QuantBioRes Іван Лонкаревич, повідомив, що інвестиції було зроблено ще у червні 2020 року, але відмовився назвати їхню суму.

За словами Лонкаревича, QuantBioRes має близько 11 дослідників, що працюють у Данії, Австралії та Словенії, над лікуванням, а не над вакциною.

Компанія розробляє пептид, який перешкоджає зараженню коронавірусом клітин людини, і розраховує розпочати клінічні випробування у Великій Британії цього літа, додав він.

Додамо

4 січня Джокович повідомив, що отримав медичний відвід від вакцинації для участі в Australian Open (перший рік турніру "Великого шолома" пройде з 17 по 30 січня).

Для поїздки в Австралію всім іноземцям необхідне щеплення вакциною із затвердженого списку (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China та Bharat Biotech) або підтверджений медичний виняток.

Першу ракетку світу ізолювали в аеропорту після перельоту та приземлення у Мельбурні 6 січня.

Сторона Джоковича опротестувала рішення прикордонної служби. Федеральний суд Австралії вдень 6 січня ухвалив позов і дозволив тенісистові залишитися в Мельбурні до понеділка. Нове засідання було призначене на ранок 10 січня, а депортацію дев'ятиразового та чинного чемпіона Australian Open відкладено.

Вдень у понеділок, 10 січня, суддя Ентоні Келлі задовольнив апеляцію Джоковича та ухвалив звільнити його з імміграційного ізолятора.

14 січня міністр з імміграції Австралії Алекс Хоук оголосив, що візу першої ракетки світу анульовано.

15 січня Джоковича було затримано поліцією Австралії перед засіданням Федерального суду у справі про депортацію.

16 січня розпочалися фінальні слухання у справі Новака Джоковича. Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати першу ракетку світу. Апеляція тенісиста після засідання остаточно відхилена. Федеральний суд підтримав раніше прийняте рішення міністра імміграції та культурного різноманіття Австралії Алекса Хоука про повторне анулювання візи спортсмена.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортCOVID-19
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99