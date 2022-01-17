Тенісист Джокович прибув у Дубаї після депортації з Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Перша ракетка світу серб Новак Джокович прибув у Дубаї після депортації з Австралії через відсутність вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Літак авіакомпанії Emirates Airline, в якому перебував Джокович, приземлився в Дубаї після 13,5-годинного польоту з Мельбурна.
Наразі незрозуміло, куди спортсмен планує вирушити далі. Тенісний турнір Dubai Duty Free, який серб виграв у 2020 році, розпочнеться лише 14 лютого.
Додамо, що в Дубаї від мандрівників не вимагають вакцинації проти коронавірусу. Однак вони мають показати негативний результат ПЛР-тесту, щоб сісти в літак.
Нагадаємо
Джоковича затримали 5 січня в аеропорту Мельбурна через проблеми з документами: спортсмен не надав доказів законного медичного звільнення від вакцинації проти COVID-19.
Згодом стало відомо, що тенісиста підозрюють ще у наданні хибних відомостей у декларації для в'їзду в Австралію.
У документі йшлося, що до прибуття в Австралію Джокович протягом двох тижнів не відвідував інші країни. Проте в цей період він встиг побувати в Іспанії. Як зазначали, надання неправдивих даних у декларації — серйозне порушення, за яке загрожує ув'язнення до 12 місяців.
16 січня за рішенням суду сербському тенісисту анулювали візу. Джокович був змушений покинути Австралію.