Теннисист Марченко совершил рывок в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила рейтинг в котором в число 500 лучших попали только двое украинцев, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
Илья Марченко поднялся сразу на 33 строки и занял 427 место с 76-ю зачетными баллами. Первая ракетка Украины среди мужчин Сергей Стаховский добавил в рейтинге одну ступень — 146 (371).
Примечательно, что на прошлой неделе оба выступали на челленджере в Портороже (Словения) — Стаховский дошел до третьего круга, а Марченко ко второму.
Добавим, что в парном рейтинге лидер Украины Денис Молчанов потерял 5-ть ступеней — 72-й, а Стаховский добавил 4-х — 150.