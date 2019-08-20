Тенісист Марченко здійснив ривок у рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Асоціація тенісистів-професіоналів оновила рейтинг в якому до числа 500 найкращих потрапили лише двоє українців, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
Ілля Марченко піднявся одразу на 33 рядки і посів 427 місце із 76 заліковими балами. Перша ракетка України серед чоловіків Сергій Стаховський додав в рейтингу один щабель — 146 (371).
Примітно, що минулого тижня обидва виступали на челленджері в Порторожі (Словенія) — Стаховський дійшов до третього кола, а Марченко до другого.
Додамо, що в парному рейтингу лідер України Денис Молчанов втратив 5-ть сходинок — 72-й, а Стаховський додав 4-ри — 150.