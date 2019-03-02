Теннисист Федерер одержал сотый титул в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 27-летнем возрасте выиграл 100-й титул в своей карьере, информирует УНН со ссылкой на АТР.
Федерер за 71 минуту обыграл в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Федерер сделал 6 эйсов и реализовал оба брейк-пойнта. На счету Циципаса 4 эйса и 2 ошибки на подаче.
Примечательно, что Циципас проиграл третий из четырех своих финалов.
Заметим, что благодаря победе Федерер вернется в топ-5 мирового рейтинга, поднявшись на 4-ю позицию.