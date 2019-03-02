Тенісист Федерер здобув сотий титул в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Швейцарський тенісист Роджер Федерер у 27-річному віці виграв 100-й титул у своїй кар’єрі, інформує УНН з посиланням на АТР.
Федерер за 71 хвилину обіграв у фіналі турніру в Дубаї Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:4, 6:4.
Тенісисти провели на корті 1 годину 11 хвилин. Федерер зробив 6 ейсів і реалізував обидва брейк-пойнта. На рахунку Ціціпаса 4 ейси і 2 помилки на подачі.
Примітно, що Ціціпас програв третій з чотирьох своїх фіналів.
Зауважимо, що завдяки перемозі Федерер повернеться в топ-5 світового рейтингу, піднявшись на 4-ту позицію.