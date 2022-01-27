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15 марта, 19:03 • 107358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144937 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124545 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117989 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105443 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101784 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94342 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124937 просмотра

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14 марта, 19:57 • 127715 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127355 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Теннис: определились финалистки Открытого чемпионата Австралии

Теннис: определились финалистки Открытого чемпионата Австралии

Киев • УНН

 • 21120 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Определились две теннисистки, которые разыграют между собой титул на Australian Open-2022, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Американская теннисистка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". В полуфинале Australian Open она в двух сетах обыграла девятую ракетку мира ИГУ Свьонтек из Польши - 6:4, 6:1.

Зато лидер мировой генерации австралийка Эшли Барти в двух сетах одолела Мэдисон Киз из США - 6:1, 6:3.

Примечательно, что Барти стала первой за 42 года австралийкой, которая вышла в финал Australian Open.

Дополнение

Финал между Барти и Коллинс состоится 29 января.

Украинские Национальные Новости

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