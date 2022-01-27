Теніс: визначились фіналістки Відкритого чемпіонату Австралії

Деталі

Американська тенісистка Даніель Коллінс вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру "Великого шолома". У півфіналі Australian Open вона у двох сетах обіграла дев'яту ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі – 6:4, 6:1.

Натомість лідер світової генерації австралійка Ешлі Барті в двохї сетах здолала Медісон Кіз із США – 6:1, 6:3.

Примітно, що Барті стала першою за 42 роки австралійкою, яка вийшла у фінал Australian Open.

Доповнення

Фінал між Барті та Коллінс відбудеться 29 січня.