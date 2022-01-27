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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 34297 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Теніс: визначились фіналістки Відкритого чемпіонату Австралії

Теніс: визначились фіналістки Відкритого чемпіонату Австралії

Київ • УНН

 • 21120 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Визначились дві тенісистки, які розіграють між собою титул на Australian Open-2022, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Американська тенісистка Даніель Коллінс вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру "Великого шолома". У півфіналі Australian Open вона у двох сетах обіграла дев'яту ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі – 6:4, 6:1.

Натомість лідер світової генерації австралійка Ешлі Барті в двохї сетах здолала Медісон Кіз із США – 6:1, 6:3.

Примітно, що Барті стала першою за 42 роки австралійкою, яка вийшла у фінал Australian Open.

Доповнення

Фінал між Барті та Коллінс відбудеться 29 січня.

Українські Національні Новини

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