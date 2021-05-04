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Теннис: украинка выиграла стартовый поединок на турнире во Франции

Теннис: украинка выиграла стартовый поединок на турнире во Франции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA challenger с призовым фондом 115 тыс. долл. на кортах в Сен-Мало (Франция), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В матче первого круга украинская теннисистка обыграла обладательницу “wild card” Диана Парри из Франции — 6:2, 6:3. По ходу встречи, которая длилась полтора часа, Козлова выиграла три гейма на подаче француженки и сыграла все десять брейк-поинтов соперницы.

Во втором круге наша землячка сыграет против словачки Анны-Каролины Шмидловои, которая в своем первом матче победила третью ракетку турнира Элисон ван Ейтванк.

Справка

Украинка дважды побеждала представительницу Словакии Шмидлову на харде: в 2017 году в финале квалификации “US Open” и в 2018 году на турнире WTA в Ташкенте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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