Теннис: украинка выиграла стартовый поединок на турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA challenger с призовым фондом 115 тыс. долл. на кортах в Сен-Мало (Франция), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
В матче первого круга украинская теннисистка обыграла обладательницу “wild card” Диана Парри из Франции — 6:2, 6:3. По ходу встречи, которая длилась полтора часа, Козлова выиграла три гейма на подаче француженки и сыграла все десять брейк-поинтов соперницы.
Во втором круге наша землячка сыграет против словачки Анны-Каролины Шмидловои, которая в своем первом матче победила третью ракетку турнира Элисон ван Ейтванк.
Справка
Украинка дважды побеждала представительницу Словакии Шмидлову на харде: в 2017 году в финале квалификации “US Open” и в 2018 году на турнире WTA в Ташкенте.