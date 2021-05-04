Теніс: українка виграла стартовий поєдинок на турнірі у Франції

Деталі

У матчі першого кола українська тенісистка обіграла володарку “wild card” Діан Паррі з Франції — 6:2, 6:3. По ходу зустрічі, яка тривала півтори години, Козлова виграла три гейми на подачі француженки і відіграла всі десять брейк-поінтів суперниці.

У другому колі наша землячка зіграє проти словачки Анни-Кароліни Шмідлової, яка в своєму першому матчі перемогла третю ракетку турніру Елісон ван Ейтванк.

Довідка

Українка двічі перемагала представницю Словаччини Шмідлову на харді: у 2017 році в фіналі кваліфікації “US Open” і в 2018 році на турнірі WTA в Ташкенті.