Теннис: Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Произошло обновление рейтинга WTA. Изменения коснулись и украинских спортсменок, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
В новом рейтинге первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место с четвертого. Украинку обошли Ига Свьонтек из Польши и Барбора Крейчикова из Чехии.
Лидирует в рейтинге Эшли Барти (Австралия), опережая Арину Соболенко (Беларусь) и Каролина Плишкова (Чехия).
О положении других украинских теннисисток, то второй ракеткой страны стала Марта Костюк. На этой неделе она занимает 57 позицию. Ангелина Калинина обновила новое персональное достижение - киевлянка 60-я в мировом табеле о рангах.
Даяна Ястремская, которая долгое время была второй ракеткой Украины, опустилась на 72 место (-12). Екатерина Козлова занимает 140 место, а Леся Цуренко - 161. Катарина Завацкая опустилась на 173 строчку.
Дополнение
В парном рейтинге Надежда Киченок улучшила свое положение на одну ступень - 35 место, а Людмила Киченок - на две (46 место).