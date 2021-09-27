Теніс: Світоліна втратила позиції в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Відбулося оновлення рейтингу WTA. Зміни торкнулися і українських спортсменок, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Деталі
У новому рейтингу перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на шосте місце з четвертого. Українку обійшли Іга Свьонтек з Польщі та Барбора Крейчікова з Чехії.
Лідирує в рейтингу Ешлі Барті (Австралія), випереджаючи Аріну Соболенко (Білорусь) і Кароліну Плішкову (Чехія).
Щодо становища інших українських тенісисток, то другою ракеткою країни стала Марта Костюк. На цьому тижні вона займає 57 позицію. Ангеліна Калініна оновила нове персональне досягнення - киянка 60-та в світовому табелі про ранги.
Даяна Ястремська, яка довгий час була другою ракеткою України, опустилася на 72 місце (-12). Катерина Козлова займає 140 місце, а Леся Цуренко - 161. Катаріна Завацька опустилася на 173 рядок.
Доповнення
У парному рейтингу Надія Кіченок поліпшила своє становище на одну сходинку - 35 місце, а Людмила Кіченок - на дві (46 місце).