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Тенденция на спад уровня воды в реках продолжается, подтоплений стало меньше - ГСЧС

Тенденция на спад уровня воды в реках продолжается, подтоплений стало меньше - ГСЧС

Киев • УНН

 • 414341 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине за последние сутки уровень воды в реках шел на спад, а подтоплений территорий, которые возникли на фоне весеннего половодья, стало меньше. Остаются подтопленными 624 домохозяйств, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации гидрометцентра, сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 8 областей (Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).

"За последние сутки наблюдается тенденция по снижению уровня воды в реках и уменьшение количества подтоплений территорий", - указывают в ГСЧС.

Остаются подтопленными 624 домохозяйств (Черниговская – 378, Черкасская – 120, Днепропетровская – 59, Полтавская – 35, Кировоградская – 25 и Киевская – 7 ) и 105 дома (Черкасская – 39, Днепропетровская – 39, Кировоградская – 25, Черниговская – 2). В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 19 тыс. 321 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение в 31 населенный пункт Черниговской области.

Напомним

Укргидроэнерго сообщает, что первая волна половодья в Украине уже прошла.

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