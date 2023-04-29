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Тенденція на спад рівня води у річках триває, підтоплень поменшало - ДСНС

Тенденція на спад рівня води у річках триває, підтоплень поменшало - ДСНС

Київ • УНН

 • 414346 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні за останню добу рівень води у річках ішов на спад, а підтоплень територій, які виникли на тлі весняного водопілля, стало менше. Залишаються підтопленими 624 дворогосподарств, повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, сезонне підняття рівня води спостерігається у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

"За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій", - вказують у ДСНС.

Залишаються підтопленими 624 дворогосподарств (Чернігівська – 378, Черкаська – 120, Дніпропетровська – 59, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25 та Київська – 7 ) та 105 будинки (Черкаська – 39, Дніпропетровська – 39, Кіровоградська – 25, Чернігівська – 2). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

Нагадаємо

Укргідроенерго повідомляє, що перша хвиля водопілля в Україні вже пройшла.

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