Температурные качели: в ближайшие дни прогнозируют от 5° мороза до 18° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине до середины текущей недели сохранятся ночные заморозки - местами до 5 градусов с отметкой "минус", днем же температура воздуха местами будет достигать 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0-3°, в южной части ночная температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в Украине 7-13° тепла; 29 апреля в большинстве областей ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, дневная температура 12-18° тепла.
Преимущественно без осадков, лишь на юге, днем 29 апреля местами и на западе страны кратковременные дожди.
Дополнение
В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-12° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.