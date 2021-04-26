Температурні гойдалки: найближчими днями прогнозують від 5° морозу до 18° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні до середини поточного тижня збережуться нічні заморозки - місцями до 5 градусів із позначкою "мінус", вдень же температура повітря місцями сягатиме 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в більшості областей вночі заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині нічна температура 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень в Україні 7-13° тепла; 29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла.
Переважно без опадів, лише на півдні, вдень 29 квітня місцями і на заході країни короткочасні дощі.
Доповнення
На Київщині завтра без істотних опадів. Вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 9-12° тепла.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.