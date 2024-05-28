Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

Тело 38-летнего сотрудника гипермаркета в Харькове было идентифицировано благодаря ДНК-анализу. На это утро поисковые операции и процесс идентификации погибших все еще продолжаются. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

После атаки на гипермаркет, 38-летний работник магазина перестал выходить на связь со своей семьей. На следующий день его жена вместе с 8-летним сыном Михаилом приехали на место происшествия, где у мальчика взяли биоматериал для анализов, чтобы идентифицировать одно из тел, найденных в руинах.

"К сожалению, ДНК-тест подтвердился - это погибший отец мальчика. Он и его мать в один момент, 25 мая, потеряли своего родного человека", - написал Синегубов.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро поисковые работы и идентификация тел погибших продолжаются.

Напомним

Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.