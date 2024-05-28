Знайшли тіло батька 8-річного хлопчика, який здав тест ДНК у Харкові
Київ • УНН
Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного працівника гіпермаркету, батька 8-річного хлопчика, під час ворожого нападу на харківський гіпермаркет 25 травня.
Тіло 38-річного співробітника гіпермаркету у Харкові було ідентифіковано завдяки ДНК-аналізу. На цей ранок пошукові операції та процес ідентифікації загиблих все ще тривають. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.
Після атаки на гіпермаркет, 38-річний працівник магазину перестав виходити на зв‘язок зі своєю сім’єю. На наступний день його дружина разом із 8-річним сином Михайлом приїхали на місце події, де у хлопчика взяли біоматеріал для аналізів, щоб ідентифікувати одне з тіл, знайдених у руїнах.
"На жаль, ДНК-тест підтвердився - це загиблий батько хлопчика. Він та його мати в один момент, 25 травня, втратили свою рідну людину", - написав Синєгубов.
За його словами, станом на сьогоднішній ранок пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих тривають.
Нагадаємо
Поліція ідентифікувала 14 тіл і 3 залишаються невпізнаними після ворожого нападу на гіпермаркет у Харкові, а 4 людини досі вважаються зниклими безвісти.