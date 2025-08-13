Тело исследователя Антарктики найдено спустя 66 лет после его исчезновения: останки идентифицировали по ДНК

$41.430.02
13:12
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
13 августа, 06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
12:40
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
13 августа, 06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
12 августа, 15:52
Тело исследователя Антарктики найдено спустя 66 лет после его исчезновения: останки идентифицировали по ДНК

Киев • УНН

 • 2112 просмотра

Британская антарктическая служба подтвердила идентификацию останков метеоролога Денниса Белла, погибшего в Антарктике в 1959 году. Идентификация стала возможной благодаря ДНК его брата и сестры.

Тело исследователя Антарктики найдено спустя 66 лет после его исчезновения: останки идентифицировали по ДНК

Британская антарктическая служба подтвердила, что найденные в январе этого года останки принадлежат метеорологу Деннису "Тинку" Беллу, погибшему в 1959 году во время экспедиции в Антарктике. Идентифицировать тело, пропавшее 66 лет назад, удалось благодаря ДНК его брата и сестры. Об этом пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

Британская антарктическая служба объявила, что "останки 25-летнего метеоролога Денниса "Тинка" Белла были найдены спустя 66 лет после его исчезновения". И хотя они были найдены в январе, их официально идентифицировали лишь недавно.

Я давно уже не искал своего брата. Это просто поразительно. Я не могу с этим смириться 

– сказал BBC News Дэвид Белл, брат Денниса.

Издание сообщает, что именно Дэвид открыл дверь, когда семья получила телеграмму с плохой новостью.

Дэвид также рассказал Британской антарктической службе (BAS), что он и его сестра Валери Келли были шокированы, услышав, что останки их брата были найдены спустя десятилетия после смерти.

ДНК-образцы Дэвида и Валери Белл позволили профессору Королевского колледжа Лондона Дениз Синдеркомб Корт официально подтвердить, что найденные останки принадлежат их брату.

Что произошло с метеорологом

После окончания школы Деннис Белл проходил национальную службу в Королевских ВВС, где получил специальность радиста. В 1958 году он присоединился к Службе исследования зависимых территорий Фолклендских островов (FIDS) как метеоролог.

26 июля 1959 года Белл вместе с тремя другими мужчинами и двумя собачьими упряжками отправился на подъем на ледник, ведущий к ледниковому плато, где они планировали провести геодезические и исследовательские работы. Мужчины разделились на пары: Белла сопровождал геодезист Джефф Стокс, а метеоролога Кена Гибсона - геолог Колин Бартон 

- сообщает BAS.

BAS также отметила, что Белл и Стокс отправились примерно на 30 минут раньше Гибсона и Бартона.

Когда собаки устали в глубоком, мягком снегу, Белл попытался мотивировать их, бегая впереди, чтобы подбодрить. Однако, по данным BAS, он делал это без лыж. Именно тогда он упал в расщелину, несчастный случай, который привел к его смерти и многолетним поискам его останков.

Стокс позвал Белла, и тот откликнулся. Он бросил ему веревку и приказал закрепить ее на себе. Однако Белл привязал ее к поясу, а не к телу, из-за чего при попытке вытащить его ремень оборвался. Белл снова сорвался в расщелину и больше не отвечал.

Погода резко испортилась, и, из-за риска для собственной жизни, коллеги не смогли спасти его. Как рассказал Гибсон, лишь через 12 часов они добрались до места падения и поняли, что шансов выжить у него не было.

Деннис был одним из многих отважных сотрудников FIDS, которые внесли свой вклад в становление науки и исследований Антарктики в чрезвычайно суровых условиях. Хотя он погиб еще в 1959 году, память о нем сохранялась среди коллег и в наследии полярных исследований. Это открытие завершает многолетнюю тайну и напоминает о человеческих историях, вплетенных в историю антарктической науки 

- отметила директор BAS профессор Дейм Джейн Фрэнсис.

Останки Белла доставили на Фолклендские острова на борту исследовательского судна BAS "Сэр Дэвид Аттенборо", после чего передали коронеру Британской антарктической территории Малкольму Симмонсу. Он сопроводил их из города Стэнли на Фолклендах в Лондон.

Украинские полярники засняли уникальный "айсберг-сэндвич": что о нем известно
27.07.25, 08:38

Алена Уткина

