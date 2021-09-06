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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 117466 просмотра

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Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец

Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец

Киев  •  УНН

 • 19678 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В NASA показали фотографию, которую сделал телескоп Hubble. На фото изображено звездное скопление, расположенное в созвездии Стрелец. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории телескопа, передает УНН.

Детали

Как сообщается, звездное скопление получило название - NGC 6717.

Цитата

"NGC 6717 - это шаровое скопление, состоящее из звезд, тесно связанных между собой гравитацией. Галактики содержат больше звезд в их центрах, чем на их наружных краях", - говорится в сообщении.

Объект расположен на расстоянии более 20 тыс. световых лет от Земли и находится в созвездии Стрелец.

Напомним

Ранее телескоп NASA показал скопление галактик в созвездии Змея.

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