Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець

Деталі

Як повідомляється, зоряне скупчення отримало назву - NGC 6717.

Цитата

“NGC 6717 - це кульове скупчення, що складається із зірок, тісно пов'язаних між собою гравітацією. Галактики містять більше зірок в їх центрах, ніж на їх зовнішніх краях”, - сказано у повідомленні.

Об'єкт розташований на відстані понад 20 тисяч світлових років від Землі і розташований в сузір'ї Стрілець.

Нагадаємо

Раніше телескоп NASA показав скупчення галактик у сузір’ї Змія.