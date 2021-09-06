Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У NASA показали фотографію, яку зробив телескоп Hubble. На фото зображене зоряне скупчення, що розташоване в сузір'ї Стрілець. Про це повідомила пресслужба обсерваторії телескопу, передає УНН.
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Як повідомляється, зоряне скупчення отримало назву - NGC 6717.
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“NGC 6717 - це кульове скупчення, що складається із зірок, тісно пов'язаних між собою гравітацією. Галактики містять більше зірок в їх центрах, ніж на їх зовнішніх краях”, - сказано у повідомленні.
Об'єкт розташований на відстані понад 20 тисяч світлових років від Землі і розташований в сузір'ї Стрілець.
Нагадаємо
Раніше телескоп NASA показав скупчення галактик у сузір’ї Змія.