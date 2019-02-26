Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21360 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43656 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120301 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123020 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124489 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122533 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154792 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Журналисты испаноязычной телекомпании Univision были задержаны в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила сама телекомпания, передает УНН.

"Главе государства не понравились вопросы интервью, и он приказал остановить запись, конфисковать рабочую технику и задержать шесть журналистов во дворце Мирафлорес в Каракасе", - говорится в сообщении.

По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, журналисты уже освобождены.

"Они только что вышли из Мирафлореса, где находились с 16:30 (22:30 по киевскому времени)", - говорится в Twitter профсоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венесуэле журналист заявил о задержании военных, записавших видео в поддержку Гуайдо

Как сообщал УНН, испанское информационное агентство EFE конце января сообщил о том, что венесуэльские власти задержали трех журналистов агентства, освещавших события в республике.

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