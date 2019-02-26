Телекомпанія Univision повідомила про затримання своїх співробітників під час інтерв'ю з Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Журналісти іспаномовної телекомпанії Univision були затримані в понеділок під час інтерв'ю з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це повідомила сама телекомпанія, передає УНН.
“Главі держави не сподобалися запитання інтерв’ю, і він наказав зупинити запис, конфіскувати робочу техніку та затримати шість журналістів в палаці Мірафлорес в Каракасі”, — йдеться в повідомленні.
За даними Національної профспілки працівників ЗМІ Венесуели, журналісти вже звільнені.
“Вони тільки що вийшли з Мірафлореса, де знаходилися з 16:30 (22:30 за київським часом)”, — йдеться в Twitter профспілки.
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Як повідомляв УНН, іспанське інформаційне агентство EFE наприкінці січня повідомило про те, що венесуельська влада затримала трьох журналістів агентства, які висвітлювали події в республіці.