Telegram запустит бизнес-функции с чат-ботами, местонахождением и часами работы

На этой неделе будет запущена первая серия функций Telegram Business. Об этом сообщает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает УНН.

Детали

Основатель Telegram Дуров объявил, что на этой неделе состоится запуск первой серии функций Telegram Business.

По его словам, пользователи смогут превращать свои личные учетные записи в бизнес-аккаунты, добавляя местонахождение и часы работы, организуя чаты с цветными метками и используя автоматические приветственные сообщения.

Кроме того, в этом месяце планируют предоставить больше функций, которые революционизируют способ взаимодействия людей с чат-ботами.

Следовательно, по информации, пользователи учетных записей Telegram Business смогут добавлять чат-ботов как своих невидимых секретарей, обеспечивая автоматизацию обслуживания клиентов на новом уровне.

Добавим

Также основатель Telegram заверил, что использование всех этих возможностей будет бесплатным.

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