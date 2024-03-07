Telegram запустить бізнес-функції з чат-ботами, місцезнаходженням та годинами роботи
Київ • УНН
Цього тижня засновник Telegram Дуров оголосив про запуск першої серії функцій Telegram Business, включаючи перетворення особистих акаунтів на бізнес-акаунти з місцезнаходженням, годинами роботи, кольоровим кодуванням чатів, автоматичними вітальними повідомленнями та чат-ботами як невидимими секретарями для автоматизації обслуговування клієнтів, і все це безкоштовно.
Цього тижня буде запущена перша серія функцій Telegram Business. Про це повідомляє засновник месенджера Telegram Павло Дуров, передає УНН.
Деталі
Засновник Telegram Дуров оголосив, що цього тижня відбудеться запуск першої серії функцій Telegram Business.
За його словами, користувачі зможуть перетворювати свої особисті облікові записи на бізнес-акаунти, додаючи місцезнаходження та години роботи, організовуючи чати з кольоровими мітками та використовуючи автоматичні вітальні повідомлення.
Крім того, цього місяця планують надати більше функцій, які революціонізують спосіб взаємодії людей з чат-ботами.
Відтак, за інформацією, користувачі облікових записів Telegram Business зможуть додавати чат-ботів як своїх невидимих секретарів, забезпечуючи автоматизацію обслуговування клієнтів на новому рівні.
Додамо
Також засновник Telegram запевнив, що використання всіх цих можливостей буде безкоштовним.
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